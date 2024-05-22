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14:06, 22 мая 2024Путешествия

Пассажир Singapore Airlines описал турбулентность фразой «начался настоящий ад»

Пассажир рейса Singapore Airlines сравнил полет при турбулентности с адом

Фото: Reuters

Пассажир рейса Singapore Airlines из Лондона в Сингапур сравнил полет при турбулентности с адом. Его слова приводит CNN.

Путешественник по имени Эндрю Дэвис рассказал, что спустя примерно десять часов после начала полета, когда все пассажиры завтракали, загорелось табло «Пристегните ремни». Дэвис тут же последовал инструкции.

«Слава богу, я это сделал, потому что через несколько мгновений после этого начался настоящий ад», — такой фразой описал происходившее на борту мужчина.

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По словам Дэвиса, самолет в один момент «как будто упал». «Я отчетливо помню, как обувь, iPad, iPhone, подушки, одеяла, столовые приборы, тарелки и чашки летали по воздуху и падали на потолок. У джентльмена рядом со мной была чашка кофе, которая пролетела мимо меня к потолку», — вспомнил пассажир.

Дэвис добавил, что 73-летний британец Джефф Китчен, который не выжил во время рейса, сидел как раз позади него. «Мы позаботились об этом мужчине, и я помог нести его и вытащить из кресла. Мы уложили его на пол, чтобы медицинские работники могли провести искусственное дыхание», — поделился очевидец.

21 мая самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines, направлявшийся из Лондона в Сингапур, попал в сильную турбулентность. В результате происшествия пострадало более 70 человек, одного мужчину спасти не удалось.

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      Марина Черняк
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