Российским гимнастам запретили демонстрировать георгиевскую ленту

FIG запретила российским гимнастам демонстрировать георгиевскую ленту

Международная федерация гимнастики (FIG) ввела новые запреты для россиян. Документ опубликован на сайте федерации.

Нейтральным атлетам с 9 июля запретили демонстрировать символы Z и V, а также георгиевскую ленту. При этом ряд других критериев был смягчен. В частности, удален запрет на командные соревнования и какие-либо ассоциации с национальным флагом, гимном и эмблемой России и Белоруссии вне объектов соревнований.

Кроме того, был уточнен пункт об отношении спортсменов к вооруженным силам и МВД. Теперь запрет касается только тех, кто связан контрактами с этими структурами.

5 апреля Федерация гимнастики России (ФГР) заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования. Однако позднее они пересмотрели свое решение.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.