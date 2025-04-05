Российские гимнасты отказались от участия в международных турнирах

Российские гимнасты отказались от участия в международных турнирах FIG

Российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации гимнастики России (ФГР).

Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования. Президент ФГР Олег Белозеров заявил, что поддерживает решения гимнастов.

Ранее ряд российских спортсменов, выступающих в спортивной и художественной гимнастике, получил нейтральный статус. При этом гимнастке Виктории Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за открытки с поздравлением с 9 Мая, размещенной в социальных сетях.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

