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18:51, 28 марта 2025Спорт

Российских гимнасток допустили до международных турниров

Члены сборной России по художественной гимнастике получили нейтральный статус
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Международная федерация гимнастики (FIG) выдала нейтральный статус спортсменам сборной России по художественной гимнастике. Об этом сообщает РИА Новости.

В список попала призер чемпионата России Диана Чугунихина. Кроме нее нейтральный статус получили еще шесть членов сборной.

Ранее нейтральный статус получили 12 спортсменов, выступающих в спортивной гимнастике, а также 10 тренеров, специалистов и судей. Среди них олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова.

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Представители страны отказались подавать заявки для участия в квалификационных турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже.

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