Российских гимнасток допустили до международных турниров

Члены сборной России по художественной гимнастике получили нейтральный статус

Международная федерация гимнастики (FIG) выдала нейтральный статус спортсменам сборной России по художественной гимнастике. Об этом сообщает РИА Новости.

В список попала призер чемпионата России Диана Чугунихина. Кроме нее нейтральный статус получили еще шесть членов сборной.

Ранее нейтральный статус получили 12 спортсменов, выступающих в спортивной гимнастике, а также 10 тренеров, специалистов и судей. Среди них олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова.

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Представители страны отказались подавать заявки для участия в квалификационных турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже.