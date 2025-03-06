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08:58, 6 марта 2025Спорт

Олимпийская чемпионка Мельникова получила нейтральный статус

Олимпийская чемпионка по гимнастике Мельникова получила нейтральный статус
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Ангелина Мельникова

Ангелина Мельникова. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой предоставили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики России.

Всего нейтральный статус получили 12 спортсменов, выступающих в спортивной гимнастике, а также 10 тренеров, специалистов и судей.

Ранее сообщалось, что девять российских гимнасток подали заявки на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Среди них олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Виктория Листунова.

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Представители страны отказались подавать заявки для участия в квалификационных турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже.

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