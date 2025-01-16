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19:10, 16 января 2025Спорт

Названо число подавших заявки на нейтральный статус российских гимнасток

СЭ: Девять российских гимнасток подали заявки на получение нейтрального статуса
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Девять российских гимнасток подали заявки на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Число назвал «Спорт-Экспресс».

Среди них олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Заявки были поданы в Международную федерацию гимнастики (FIG) в декабре 2024 года, но ответ до сих пор не получен.

О подаче заявок на нейтральный статус российским спортсменами заявил первый вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов. Он отметил, что в списках нет военнослужащих, но могут возникнуть вопросы по представителям ЦСКА и «Динамо».

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024-го. Представители страны отказались подавать заявки для участия в квалификационных турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже.

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