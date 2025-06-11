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10:25, 11 июня 2025Спорт

Российские гимнасты примут участие в международных турнирах

Российские гимнасты и судьи примут участие в международных турнирах
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Федерация гимнастики России (ФГР) объявила о возвращении отечественных спортсменов и судей на мировую арену. Об этом сообщается на сайте.

Батутисты примут участие в четырех этапах Кубка мира, чемпионате и первенстве планеты. Также направлена предварительная заявка для участия россиян в Кубке Претендентов 2025 по спортивной гимнастике.

Кроме того, на международных соревнованиях будут работать российские судьи. Они будут оценивать выступления в художественной и спортивной гимнастике, спортивной аэробике и акробатике.

5 апреля ФГР заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Представители страны отказались подавать заявки для участия в квалификационных турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже.

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