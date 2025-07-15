Украинские беспилотники взорвались во дворах двух домов в российском регионе

Гладков: Украинские БПЛА взорвались во дворах двух частных домов

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) взорвались во дворах двух частных домов в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе в селе Ясные Зори дрон сдетонировал во дворе домовладения — повреждены окна в доме, забор и гараж. В селе Головино беспилотник атаковал частный дом — посечены стена и ограждение», — написал он.

По словам чиновника, еще в одном дворе частного дома, находящегося в селе Архангельское, также взорвался дрон. Там повреждения получили крыша, фасад и летняя кухня. Помимо того, жилой дом попал под удар дрона в селе Михайловка, добавил Гладков.

В этот же день украинские беспилотники трижды атаковали здание суда в Белгороде. Во время атак пострадала женщина. Ее госпитализировали с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой.