Рэпер подарил двухлетней дочери кресло Rolls-Royce за сотни тысяч рублей

Бывший муж рэперши Карди Би и хип-хоп-исполнитель Киари Кендрелл Сифус, более известный под псевдонимом Offset, показал подарок для дочери более чем за полмиллиона рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет об эксклюзивном автомобильном кресле, изготовленном английским производителем машин Rolls-Royce. Музыкант опубликовал снимок, на котором запечатлено изделие из натуральной кожи коричневого цвета с логотипом автомобильной марки и именем дочери Калчер (Kulture).

Фото опубликовано @beycardib

Согласно материалу, Offset презентовал его двухлетней девочке в Лас-Вегасе во время празднования 28-летнего дня рождения ее матери, своей бывшей возлюбленной Карди Би. Стоимость автомобильного кресла составляет восемь тысяч долларов (616 тысяч рублей). Хип-хоп-исполнитель также подарил Карди Би новый автомобиль Rolls-Royce.

Рэпер Offset — участник хип-хоп-группы Migos. Карди Би, в свою очередь, известна по таким хитам, как WAP, Money и I Like It.

Ранее в августе Карди Би поделилась фотографией в наряде от украинского дизайнера Наташи Зинько. Ее запечатлели в разноцветном мини-платье бренда Natasha Zinko, которое состоит из множества соединенных между собой бандан. В руках звезда держит сумку Hermes Birkin розового цвета.