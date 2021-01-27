Рэперша прошлась по улицам в наряде с оптической иллюзией и вызвала споры в сети

Популярная американская рэперша Карди Би поделилась видео в откровенном наряде с оптической иллюзией и вызвала споры в сети. Дискуссия развернулась под ее публикацией в Instagram.

28-летняя исполнительница прошлась по улицам Беверли-Хиллз в полупрозрачном платье дизайнерского бренда Pierre-Louis Auvray. Наряд обрамлен белыми вставками в по бокам и в области декольте, при этом основная его часть состоит из просвечивающей белье ткани с ярким космическим принтом багрового оттенка. Свой образ звезда дополнила черными босоножками на каблуках.

Ролик набрал 14,5 миллиона просмотров и 2,9 миллиона лайков. В комментариях подписчики принялись обсуждать вызывающий образ рэперши, при этом многие сперва не поняли, что он полупрозрачный. Некоторые возмущались: «Этот наряд сбил меня с толку», «Что это за платье такое?», «Дикий образ», «Она словно фруктовый ролл». Однако многие поклонники восхитились нарядом звезды. «Выглядишь чертовски хорошо в этом наряде», «Карди может выйти, надеть что угодно, и все будет сидеть на ней отлично», «Икона стиля! Выглядишь невероятно», «Вот это тело!», «Королева моды», — писали они.

Ранее в январе откровенный кожаный топ Карди Би назвали «самым диким» ее нарядом. На фото она позирует в коричневом кожаном кроп-топе с высоким горлом, частично обнажающим ее грудь. Лиф присоединен к розовым трусам на высокой талии металлическими зажимами.