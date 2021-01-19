Платье невесты с оптической иллюзией в зоне декольте смутило пользователей сети

Невеста поделилась фотографией в свадебном платье и смутила пользователей сети деталью на декольте. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Как сообщает издание, снимок появился на странице закрытой австралийской Facebook-группы, в которой высмеивают нелепые наряды. На нем женщина позирует в белом подвенечном платье с узорами, которое оформлено глубоким вырезом и полупрозрачной сетчатой деталью в области груди.

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Из-за оптической иллюзии в зоне декольте многие пользователи сети решили, что невеста неудачно нанесла автозагар: сетка оказалась на несколько тонов темнее цвета кожи женщины.

Комментаторы подняли наряд героини на смех. «Я сперва не понимала, как у нее получилась такая линия загара», «Прокляните эту сетку», «Я думала, что у нее плохой автозагар», «Похоже, что кто-то отрезал часть платья буквально этим утром», «Сетка тут действительно необходима, чтобы удерживать такое декольте, учитывая глубокий вырез», — высказывались они в комментариях.

Ранее в январе прозрачное платье невесты с открытыми бедрами и животом возмутило покупателей. Речь идет о белом облегающем подвенечном наряде, изготовленном из прозрачной ткани и кружева. Согласно объявлению на портале eBay, его стоимость составляет 155 долларов (11,5 тысячи рублей). «Это платье меня оскорбило», — писали пользователи сети под публикацией.