Прозрачное платье невесты с открытыми бедрами и животом возмутило покупателей

Откровенный дизайн свадебного платья возмутил покупателей. На предложение и комментарии, которые появились на портале eBay, обратили внимание в Daily Star.

Речь идет о белом облегающем платье невесты, изготовленном из прозрачной ткани и кружева. Наряд, который получил название «Сексуальное свадебное платье русалки», оформлен декольте, а также крупными вырезами на спине, животе и бедрах. Согласно объявлению, его стоимость с учетом скидки составляет 155 долларов (11,5 тысячи рублей).

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Покупатели не оценили новинку и высказались об этом в одном из закрытых Facebook-аккаунтов, посвященных свадебным нарядам. «Как будто наряд стриптизерши, платье фигуристки, костюм для синхронного плавания и танца живота, а также занавески соединились в одно целое», «Это платье меня оскорбило», «Похоже на кружевной купальник с мужскими плавками», «Когда я смотрю на него, на ум приходят джинсы на бедрах» — раскритиковали они.

В декабре 2020 года сообщалось, что невесты изменили подход к свадебным нарядам из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В связи с уменьшением масштаба церемоний бракосочетания, вызванным запретом на посещение мест массового скопления людей, девушки отказываются от традиционных свадебных платьев в пользу более дешевой и практичной одежды.