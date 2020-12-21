Коронавирус изменил свадебные наряды невест

Невесты изменили подход к свадебным нарядам из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Исследование онлайн-платформы The Dress Tribe, в ходе которого эксперты изучили тенденции свадебных брендов и бутиков, а также составили прогноз на самые актуальные тренды 2021 года, приводит Daily Mail.

В связи с уменьшением масштаба церемоний бракосочетания, вызванным запретом на посещение мест массового скопления людей, девушки отказываются от традиционных свадебных платьев в пользу более дешевой и практичной одежды.

В первую очередь, невесты выбирают более повседневные наряды преимущественно из легкой, струящейся ткани. Наиболее популярной моделью, по версии лондонского бутика Bon Bride, стало платье с длинным рукавом и открытой спиной с жемчужной отделкой.

Более того, девушки стали обращать внимание на короткие платья и комбинезоны в качестве альтернативы классическим нарядам. Также невесты стали отдавать предпочтение не только белым, но также черному и другим цветам. Помимо этого, возросла популярность на комплекты, состоящие из пиджаков и брюк — это связано с их практичностью и возможностью носить в дальнейшем в повседневной жизни.

В ноябре невесту подняли на смех за лишающее шанса двигаться платье. На опубликованном в сети снимке девушка позировала в белом полностью облегающем силуэт наряде. Он был оформлен глубоким декольте и пышной юбкой от колен к полу.