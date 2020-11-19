Невесту подняли на смех за лишающее шанса двигаться платье

Свадебное платье невесты высмеяли из-за нелепого дизайна и признали непригодным для передвижения. На фото и комментарии, которые появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), обратили внимание журналисты The Sun.

На опубликованном в сети снимке невеста позировала в белом полностью облегающем силуэт наряде. Он был оформлен глубоким декольте и пышной юбкой от колен к полу. «Свадебное платье моей мечты? Это то, в чем я не смогу ни ходить, ни сидеть, ни дышать», — подписал автор кадр, набравший более 700 лайков и десятки комментариев от членов группы.

Подписчики паблика подняли на смех наряд невесты и решили, что его фасон лишает девушку шанса нормально двигаться. «Она просто великолепна. Где двухколесная тележка, чтобы перевозить ее с места на место?», «Думаю, ей не очень комфортно. Все, о чем я могу думать, глядя на эту фотографию — как неприятно, наверное, носить это платье», «Я думаю, что в нем невозможно двигаться», — высказывались они.

В июле свадебный наряд невесты высмеяли из-за нелепой детали на юбке. На размещенном в сети снимке девушка стоит спиной к фотографу в белом корсетном платье. Праздничный наряд оформлен объемными аппликациями в виде бежевых роз в области плеч и ягодиц.