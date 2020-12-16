Рэперша подарила мужу Lamborghini за сотни тысяч долларов и сняла его реакцию

Популярная американская рэперша Карди Би сделала сюрприз своему мужу Киари Кендреллу Сифусу, более известному под псевдонимом Offset, и подарила роскошный автомобиль за сотни тысяч долларов. Ролик появился в Instagram-аккаунте исполнителя.

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На размещенных в сети кадрах исполнительница выводит супруга на улицу, прикрывая его глаза руками. Затем она поздравляет его с днем рождения и демонстрирует Lamborghini Aventador SVJ золотистого цвета, который стоит около 600 тысяч долларов (44 миллиона рублей). Друзья артиста засняли его реакцию: он обрадовался, начал разглядывать спорткар с разных сторон, а затем сел в его салон. В подписи к публикации, которая набрала больше 1,5 миллиона лайков, Offset выразил благодарность супруге.

Известно, что рэпер отметил 29-летие в клубе с друзьями, пренебрегая масочным режимом, введенным из-за пандемии коронавируса.

Ранее в декабре Карди Би прикрыла тягу к роскошным вещам пожертвованиями на борьбу с пандемией. На своей странице в Twitter звезда поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей приобретать кошелек стоимостью 88 тысяч долларов (6,5 миллиона рублей), после чего поклонники принялись осуждать ее из-за того, что она тратит крупные суммы на шопинг во время кризиса. В ответ на это рэперша заявила, что неоднократно переводила миллионы долларов в благотворительные организации.