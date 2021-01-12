Откровенный кожаный топ рэперши назвали «самым диким» ее нарядом

Новый откровенный образ американской рэперши Карди Би привлек внимание экспертов моды. На Instagram-публикацию знаменитости обратил внимание портал Page Six.

На размещенном снимке 28-летняя певица позирует в коричневом кожаном кроп-топе с высоким горлом, частично обнажающим ее грудь. Лиф присоединен к розовым трусам на высокой талии металлическими зажимами.

Свой образ Карди Би дополнила объемными брюками из тех же материалов, ботинками модного дома Balenciaga за 1290 долларов (около 100 тысяч рублей) и сумкой Louis Vuitton стоимостью 3900 долларов (около 300 тысяч рублей).

Журналисты издания заявили, что описанный наряд, вероятно, на сегодняшний день является «самым диким» образом исполнительницы.

В декабре 2020 года Карди Би подарила мужу на день рождения Lamborghini за сотни тысяч долларов и сняла его реакцию на камеру. На размещенных позднее в сети кадрах исполнительница выводит супруга на улицу, прикрывая его глаза руками. Затем она демонстрирует Lamborghini Aventador SVJ золотистого цвета, который стоит около 600 тысяч долларов (44 миллиона рублей).