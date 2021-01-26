Алеся Кафельникова исполнила гимнастический трюк в топе и удивила фанатов

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, поделилась серией снимков с отдыха на Бали и удивила фанатов. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На первом кадре 22-летняя знаменитость запечатлена в коротком черном топе и мини-шортах такого же цвета во время выполнения элемента из йоги — гимнастического моста. На другом фото манекенщица засняла себя в зеркало в зеленом бикини и белом парео, повязанном на бедрах. Кроме того, она показала снимки заката и еды из ресторана, сделанные на территории виллы.

«Тропические будни», — подписала она пост, который набрал больше 22 тысяч лайков.

Поклонники оценили трюк манекенщицы и серию ее фотографий. «Очень красивые фото», «Какая вы женственная», «Идеальная», «Красотка», «Вы очень сильно изменились», «Хоть бы день прожить твоей жизнью», — высказывались они в комментариях.

Ранее в январе Алеся Кафельникова снялась без макияжа в откровенном наряде и взволновала подписчиков. Она была одета в черный топ, через который просвечивается грудь, и красные шорты. Поклонники похвалили естественную красоту модели.