Алеся Кафельникова снялась обнаженной верхом на слоне и удивила фанатов

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, приняла участие в откровенной фотосессии и удивила фанатов. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах короткого видео 22-летняя манекенщица запечатлена полностью обнаженной верхом на слоне. Ее волосы были распущенными, а образ дополнила небольшая подвеска. Съемка прошла в зарослях тропических растений на Бали. «Природное настроение», — подписала Кафельникова пост, который набрал больше 36 тысяч лайков.

Поклонников восхитила публикация знаменитости. «Без лишних слов: красота!», «Вау! Богиня», «Обожаю тебя и слонов», «Теперь я поняла, почему ты любишь Бали. Одна природа чего стоит», «Слон даже не представляет, какой секс у него на спине происходит», «Прекрасно, ты просто восхитительна. Это видео — лучшее, что я могла сегодня увидеть», — комментировали они.

Ранее в феврале Алеся Кафельникова снялась обнаженной в ванне с пеной. На первом кадре знаменитость позирует лежа на животе, а на втором — сидит, прикрывая оголенное тело ногами. Автором снимков выступила фотохудожница Полина Бертранд (Polina Bertrand).