Cупермодель Алесю Кафельникову заподозрили в беременности. Слухи о том, что она ждет ребенка, подтвердила дизайнер Надя Сказка, пишет сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Отмечается, что Кафельникова встречается с 34-летним Георгием Петришиным. Сама модель предпочитает не реагировать на домыслы о своей беременности. При этом дизайнер уверяет, что модель действительно находится в положении.

Ранее в феврале Алеся Кафельникова снялась обнаженной верхом на слоне и удивила фанатов. Ее волосы были распущенными, а образ дополнила небольшая подвеска. Съемка прошла в зарослях тропических растений на Бали. Иностранцы пристыдили Алесю Кафельникову за поездку верхом на слоне без одежды. Зоозащитники назвали поступок Кафельниковой «трагедией» и раскритиковали девушку в многочисленных постах в социальных сетях. «Это насилие по отношению к животному», — писали пользователи.