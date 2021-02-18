Иностранцы назвали поездку обнаженной Алеси Кафельниковой на слоне трагедией

Иностранцы пристыдили супермодель Алесю Кафельникову, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, за поездку верхом на слоне без одежды. На соответствующие высказывания обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет о видео, в котором 22-летняя манекенщица запечатлена обнаженной верхом на слоне. На кадрах волосы Кафельниковой распущены, на шее небольшая подвеска. Съемка прошла в тропическом лесу на Бали. «Природное настроение», — подписала Кафельникова пост, который набрал больше 36 тысяч лайков.

Иностранные защитники природы из организации Save the Asian Elephants назвали поступок Кафельниковой «трагедией». Англоговорящие подписчики звезды выразили свое недоумение в комментариях под публикацией. «Это насилие по отношению к животному», «Бедный слон. Тебе не стыдно лежать на нем голой?», «Это же живое существо. Деньги сводят людей с ума», «Отвратительно, надеюсь, слона хорошо помыли после этого», «Слон не выглядит счастливым», — писали они.

Ранее в феврале Алеся Кафельникова снялась обнаженной в ванне. На первом кадре она позирует лежа на животе, а на втором — сидит, прикрывая оголенное тело ногами. На знаменитости надето несколько серег-гвоздиков и тонкий плетенный браслет. Публикация знаменитости восхитила ее поклонников и набрала 38 тысяч лайков.