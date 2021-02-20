Алеся Кафельникова оправдалась перед иностранцами за фото на слоне без одежды

Cупермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, оправдалась за откровенную съемку с животным. Пост появился на ее странице в Instagram.

Речь идет о снимке, на котором 22-летняя манекенщица запечатлена верхом на слоне без одежды и нижнего белья. Иностранные защитники природы из организации Save the Asian Elephants обругали поступок Кафельниковой в социальных сетях, посчитав его насилием по отношению к животному.

Вскоре модель удалила описанное фото из Instagram и разместила пост с извинениями. В описании к публикации знаменитость объяснила поклонникам, что регулярно занимается благотворительностью и во время последней поездки на Бали финансово помогла жителям и животным деревни, в которой была проведена фотосессия.

«Я люблю животных, слонов и Бали! Мне жаль, что многие увидели в моих фото негативный посыл, а не эстетику. Своими снимками я хотела выразить уважение к животным, у меня не было намерения обидеть местных жителей. Извините, если вы рассмотрели в моей съемке что-то оскорбительное», — высказалась Кафельникова.

Подписчики поддержали модель в комментариях. «Не переживай, индонезийцы поддерживают и любят тебя!», «Мы все тебя поддерживаем, только дураки могли увидеть в этих фото насилие над животным», «Твои снимки — это настоящее искусство, не волнуйся», «Не обращай внимания на хейтеров, ты не сделала ничего постыдного», «Мы обожаем тебя!» — писали англоязычные фанаты.

Ранее в феврале иностранцы пристыдили Алесю Кафельникову за поездку верхом на слоне без одежды. Зоозащитники назвали поступок Кафельниковой «трагедией» и раскритиковали девушку в многочисленных постах в социальных сетях. «Это насилие по отношению к животному», — писали пользователи.