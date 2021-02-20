Тело 18-летнего сына популярной актрисы на фото без одежды удивило фанатов

Внешность 18-летнего сына британской актрисы и фотомодели Элизабет Херли Демиана на фото без одежды удивила пользователей сети. Соответствующие комментарии появились под его публикацией в Instagram.

На размещенном в сети архивном снимке манекенщик запечатлен с обнаженным торсом во время отдыха у моря. На нем — белые трусы, полосатые шорты, а также несколько браслетов и часы. «С того времени, как был сделан этот кадр, я питаюсь исключительно мороженным и тортами. Карантин», — подписал он пост, который набрал больше шести тысяч лайков.

Подписчики восхитились спортивным телосложением знаменитости. «Похоже, тренировки действительно того стоят!», «Чертовски горячо», «Потрясающий», «Я бы хотел выглядеть так же, питаясь мороженным и тортами», «Ты словно выточенный греческий бог», «Прекрасный и сексуальный парень», — хвалили они в комментариях.

В декабре 2020 года сходство 18-летнего Демиана с его знаменитой матерью Элизабет Херли удивило подписчиков. На размещенном в соцсетях черно-белом снимке манекенщик запечатлен с приоткрытым ртом и длинными распущенными волосами, пряди которых падают ему на лицо. В комментариях фанаты отметили сходство сына с актрисой.