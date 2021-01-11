Изменения во внешности 18-летнего сына популярной актрисы удивили поклонников

Изменения во внешности 18-летнего сына британской актрисы, фотомодели Элизабет Херли Демиана удивили пользователей сети. Соответствующие комментарии появились под его новой публикацией в Instagram.

На размещенном в сети кадре манекенщик запечатлен в полный рост в черных спортивных штанах и с голым торсом. При этом его волосы коротко отстрижены и покрашены в блонд. Его образ дополнили несколько подвесок и браслетов. В подписи к публикации он пояснил, что на время сменил имидж для съемки в новом проекте. «Появился соблазн и впрямь поменять прическу», — добавил Херли.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Вау! Тебе идет», «Я официально в шоке», «Словно другой человек, но выглядишь отлично», «Ого, Демиан, прекрасная прическа! Все еще выглядишь круто, как и всегда», «Доказательство того, что тебе идет все, в отличие от всех нас» — высказывались они.

В декабре сходство 18-летнего Демиана с его знаменитой матерью Элизабет Херли удивило подписчиков. На размещенном в соцсетях черно-белом снимке манекенщик запечатлен с приоткрытым ртом и длинными распущенными волосами, пряди которых падают ему на лицо. В комментариях фанаты отметили сходство сына с актрисой.