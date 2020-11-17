Красота 18-летнего сына популярной актрисы на фото без одежды удивила фанатов

Внешность 18-летнего сына британской актрисы и фотомодели Элизабет Херли Демиана на фото без одежды вновь удивила пользователей сети. Соответствующие комментарии появились под его публикацией в Instagram.

На размещенном в сети кадре манекенщик запечатлен с голым торсом, лежа на кровати с собранными волосами. На нем несколько аксессуаров, в частности, браслеты и небольшая подвеска. «Сон до Рождества», — подписал он пост, который набрал почти шесть тысяч лайков.

Фанатов впечатлила красота сына популярной актрисы, и они принялись писать ему комплименты. «Горячий!», «Ты такой прекрасный», «Я одержима тобой», «Боже, ты выглядишь, как твоя мать! Красавец», «Ты идеален», — высказывались они под публикацией.

В октябре подписчики Демиана Херли сочли его лицо идеальным. На фото 18-летний манекенщик запечатлен на фоне стены с распущенными волосами в белой рубашке. Его образ дополнили небольшая подвеска и часы.