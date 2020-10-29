Фанаты сочли лицо 18-летнего сына популярной актрисы идеальным

Внешность 18-летнего сына британской актрисы и фотомодели Элизабет Херли Демиана вновь восхитила пользователей сети. Соответствующие комментарии появились под его публикацией в Instagram.

На опубликованном в сети кадре манекенщик запечатлен на фоне стены с распущенными волосами в белой рубашке. Его образ дополнили небольшая подвеска и часы. Публикация набрала больше четырех тысяч лайков.

Подписчиков взволновала красота сына популярной актрисы, и они сочли его внешность идеальной. «Ты невероятно прекрасен! Точно как твоя мама», «Боже мой, это лицо просто идеальное», «Вау, ты точная копия матери», «Как твое прекрасное лицо может когда-либо надоесть?», «Чертовски красив!» — оставляли комментарии подписчики.

В сентябре внешность Демиана Херли удивила его поклонников. На опубликованном в сети кадре сын популярной актрисы запечатлен с голым торсом на фоне природы. Его волосы собраны в пучок, а на шее висят подвеска и колье в виде цепи.