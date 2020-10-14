Молодость 55-летней актрисы на фото в купальнике удивила поклонников

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала фото в бикини собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach и удивила фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

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55-летняя знаменитость снялась в слитном купальнике черного цвета, который оформлен глубоким декольте. Его стоимость составляет 132 фунта стерлингов (13 тысяч рублей). Актриса позирует на пляже на фоне океана и пальмы в солнцезащитных очках. Известно, что фотография была сделана во время ее отдыха в отеле Milaidhoo Island на Мальдивах.

Публикация Херли набрала 89 тысяч лайков. Поклонники звезды восхитились ее молодым внешним видом в комментариях под постом. «Как всегда шикарна», «Прекрасная», «Ты вообще не стареешь!», «Самая красивая женщина в мире», «У тебя потрясное тело для 50-летней женщины», «Красивая», «Я восхищен твоей внешностью», — писали подписчики.

Ранее в октябре Элизабет Херли уже делилась снимками с отдыха в пляжном наряде собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Ее запечатлели в купальнике мятного цвета. На размещенном кадре она сидит на белом диване и держит в руках соломенную шляпу.