Молодость 55-летней актрисы на фото в купальнике с Мальдив удивила фанатов

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли привлекла внимание фанатов к собственной марке пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach, разместив в соцсетях откровенный снимок. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенной в сети фотографии 55-летняя знаменитость запечатлена в слитном купальнике мятного цвета. Изделие упомянутого бренда оформлено глубоким декольте. Херли сидит на диване и держит в руке соломенную шляпу. Известно, что фото было сделано во время ее отдыха на Мальдивах. Публикация набрала 122 тысячи лайков.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Ты все еще идеальная богиня!», «Удивительно, как молодо ты продолжаешь выглядеть. Ты уверена, что тебе не 35? Невозможно, что ты 55-летняя», «Сногсшибательна», «Невероятно красива», «Что за великолепная женщина», — высказывались они.

В августе Элизабет Херли уже привлекала внимание подписчиков к своему бренду снимком в бикини. Она попозировала в купальнике оливкового оттенка и длинном розовом халате, выполненном из полупрозрачного материала.