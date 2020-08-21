55-летняя актриса привлекла внимание фанатов к своему бренду снимком в бикини

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли привлекла внимание фанатов к собственной марке пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach, разместив в соцсетях откровенный снимок. Серия фотографий появилась на ее странице в Instagram.

На первом кадре 55-летняя знаменитость позирует в бикини оливкового оттенка упомянутого бренда на фоне природы. Она также одета в длинный розовый халат, выполненный из полупрозрачного материала. На втором фото модель сняли в полный рост на пляже. Ее образ дополнили солнцезащитные очки.

Материалы по теме Голый шик Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы Утонули в красоте Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами

Публикация набрала 75 тысяч лайков и порадовала поклонников британки. «Самая красивая женщина на планете!», «Мне нравится сочетание этих цветов!», «Как можно так выглядеть в 55?», «С годами только краше!», «Выглядишь потрясающе», — высказывались они.

Ранее в августе подписчиков в очередной раз удивила молодость Элизабет Херли на фото в бикини. Так, знаменитость попозировала в красном купальнике из коллекции собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach.