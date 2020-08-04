55-летняя актриса с подругой случайно надели одинаковые бикини и удивили фанатов

Британская актриса, фотомодель и дизайнер 55-летняя Элизабет Херли опубликовала откровенный снимок со своей подругой и удивила фанатов. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном в сети снимке женщины запечатлены в одинаковых комплектах — бикини бирюзового цвета собственного бренда пляжной одежды Херли Elizabeth Hurley Beach. Они также одеты в белые рубашки с отделкой в тон купального костюма и солнцезащитные очки. «Всегда рискованно дарить друзьям свои любимые вещи...» — подписала знаменитость пост, отметив, что они с подругой случайно надели одни и те же вещи.
Публикация набрала 70 тысяч лайков и порадовала поклонников актрисы. «Сногсшибательные леди!», «Очень сексуально!», «Вау, красотки», «Ты выглядишь невероятно для своего возраста», «Богини» — высказывались они в комментариях.
В июле Элизабет Херли привлекла внимание фанатов к своему бренду снимком топлес. На фото она позирует без бюстгальтера в желтых плавках марки Elizabeth Hurley Beach. При этом обнаженные части тела актрисы прикрывает полупрозрачное парео белого цвета.