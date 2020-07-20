55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли сфотографировалась топлес и удивила фанатов своей молодостью. Откровенный снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном в сети кадре 55-летняя знаменитость лежит на траве в плавках и белой рубашке на голое тело. «Дом, милый дом», — подписала она пост, набравший больше 160 тысяч лайков.

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Подписчики оценили внешний вид актрисы в комментариях. «В 55 выглядишь горячее, чем многие 19-летние», «Прекрасное фото, прекрасная женщина», «Что принимает Элизабет, чтобы выглядеть так молодо?», «Ты — богиня», «Идеальная», — писали они.

Ранее в июле Элизабет Херли стала моделью для собственного бренда купальников. На снимке 55-летняя знаменитость позирует на камеру в белом купальнике Elizabeth Hurley Beach, состоящем из топа без бретелек и трусов с черно-белым орнаментом.