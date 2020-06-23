Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала снимок без нижнего белья и поразила подписчиков. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

55-летняя знаменитость попозировала в бежевом шерстяном кардигане на голое тело и черных облегающих легинсах. Актрису сфотографировали в саду ее собственного дома на фоне природы.

Поклонники Херли удивились ее молодому внешнему виду и выразили свое восхищение в комментариях под публикацией. «Без слов! Шикарна», «Очень красивая, я бы даже сказал божественная», «Ты расцветаешь», «Элизабет, ты выглядишь очень молодо», «Обожаю тебя», — высказывались фанаты.

10 июня Элизабет Херли поделилась с подписчиками снимком в купальнике и порадовала их. Актрису запечатлели на пляже в парео и бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с леопардовым принтом. Его стоимость на сайте марки Victoire составляет 182 доллара (12,4 тысячи рублей).

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