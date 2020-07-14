55-летняя актриса стала моделью для собственного бренда купальников

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли снялась в рекламной кампании собственного бренда купальников и пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. Кадр появился в Instagram-аккаунте марки.

На снимке 55-летняя Херли в роли модели демонстрирует на камеру бикини Saltwater из коллекции бренда. Она позирует на камеру в белом купальнике, состоящем из топа без бретелек и трусах с черно-белым орнаментом. Ее образ дополняют солнечные очки и массивный золотистый браслет. Фотосессия прошла на фоне моря.

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В описании к посту, который набрал 12 тысяч лайков, знаменитость объявила о 70-процентных скидках на продукцию компании. Поклонники оценили внешний вид актрисы и сделали комплименты ее молодости. «Ты до сих пор самая красивая женщина на свете», «Преступление быть такой красавицей в твоем возрасте», «Ты и твоя фигура достойны восхищения», «Ты прекрасна в любой одежде, Элизабет», — хвалили они.

Ранее в июле Элизабет Херли опубликовала в соцсетях снимки со съемочной площадки сериала «Члены королевской семьи» и смутила своих подписчиков. На размещенных кадрах тело модели с ног до головы было покрыто коричневой жидкостью, которая имитировала шоколад.

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