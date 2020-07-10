С ног до головы облитая поддельным шоколадом 55-летняя актриса смутила фанатов

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала снимки, на которых она запечатлена облитой поддельным шоколадом, и смутила подписчиков. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

55-летняя знаменитость сфотографировалась на съемочной площадке сериала «Члены королевской семьи». Она попозировала в облегающем платье светлого оттенка. На размещенных кадрах тело модели с ног до головы покрыто коричневой жидкостью, которая имитирует шоколад.

Фото опубликовано @elizabethhurley1

По словам Херли, во время съемок ей пришлось несколько раз падать в фонтан. «Один из моих самых нелюбимых дней на съемках. Хотя остальным работникам понравилось это зрелище», — написала актриса в описании к публикации.

Поклонники удивились внешнему виду модели в комментариях под публикацией. «Ого, а что это за жидкость, если не шоколад?», «Прости, но ты будто покрыта сама знаешь чем», «Все еще горяча, несмотря на то, что покрыта фейковым шоколадом», «Надеюсь кто-то подумал о том же, что и я. Мне так стыдно», — высказывались фанаты.

В июне Элизабет Херли поразила подписчиков снимком в без нижнего белья. Ее запечатлели на фоне собственного дома в бежевом шерстяном кардигане на голое тело и черных облегающих легинсах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!