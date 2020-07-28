Поклонников удивила молодость 55-летней актрисы на фото в бикини

Молодость британской актрисы, фотомодели и дизайнера Элизабет Херли вновь удивила ее поклонников. Свои комментарии они оставили под фотографией, размещенной в Instagram-аккаунте знаменитости.

Херли снялась в рекламной кампании собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. На кадре она позирует лицом к камере в бикини в серо-белую полоску и солнечных очках. «Великий побег», — подписала публикацию знаменитость и отметила на ней профиль марки.

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Описанная фотография собрала более 120 тысяч лайков. Фанаты обсудили ухоженный внешний вид актрисы и ее подтянутое тело в комментариях. «Она, должно быть, вампир. С каждым днем все моложе и моложе», «Так шикарно выглядеть в ее возрасте — незаконно!», «Нет слов. Она пьет воду из фонтана молодости», «Ты — легенда! Выглядишь на 20 лет», — хвалили они.

Это не первый раз, когда внешность Элизабет Херли производит впечатление на пользователей соцсетей. Ранее в июле она поделилась еще одним фото, на котором лежит на газоне в расстегнутой рубашке на голое тело. «В 55 выглядишь горячее, чем многие 19-летние», — писали ей подписчики.