Красота 18-летнего сына популярной актрисы удивила подписчиков

Внешность 18-летнего сына британской актрисы и фотомодели Элизабет Херли Демиана восхитила пользователей сети. Соответствующие комментарии появились под его публикацией в Instagram.

На опубликованном в сети кадре манекенщик запечатлен с голым торсом на фоне природы. Его волосы собраны в пучок, а на шее висят подвеска и колье в виде цепи. На плече у Херли — ремешок от фотоаппарата. «Сегодня на экспедиции, вооруженный Canon. Как прошел ваш день?» — подписал он пост, который набрал больше шести тысяч лайков.

Подписчиков удивила красота сына популярной актрисы. «Прекрасная кожа... Пожалуйста, не делай никаких татуировок», «Незаконно быть таким горячим», «Ты такой красивый, я не выдерживаю», «Ты невероятный», «Вот это лицо!» — высказывались они.

В июне красота 15-летнего сына Лукашенко привлекла внимание россиянок во время посещения парада Победы в Москве. Свое восхищение по поводу его внешности они выражали в соцсетях.