Сходство 18-летнего манекенщика с его знаменитой матерью удивило подписчиков

Внешнее сходство британской актрисы и фотомодели Элизабет Херли и ее 18-летнего сына Демиана удивило поклонников после фотосессии последнего. Кадр и комментарии пользователей появились в Instagram.

На новом черно-белом снимке манекенщик запечатлен с приоткрытым ртом и длинными распущенными волосами, пряди которых падают ему на лицо.

В описании к посту Херли поблагодарил за сотрудничество авторов съемки — дуэт фэшн-фотографов Луиджи и Янго (Luigi и Iango) — и пообещал поделиться другими снимками в будущем.

Подписчики знаменитости обратили внимание на сильное сходство Демиана с его 55-летней матерью. «Какой же ты красивый и как сильно похож на свою маму», «Это невероятно, вы похожи как две капли воды», «Ты как будто ее младший брат!», «Так выглядит совершенство. Природа поразительна!» — высказались они.

В октябре подписчики Демиана Херли сочли его лицо идеальным. На опубликованном в сети кадре манекенщик был запечатлен на фоне стены с распущенными волосами в белой рубашке. Фанатов впечатлила красота сына популярной актрисы, и они принялись писать ему комплименты. «Боже мой, это лицо просто идеальное», — похвалили они.