Ирина Шейк снялась обнаженной для журнала Vogue

Супермодель Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии для таиландской версии журнала Vogue. Кадры появились в Instagram братьев-фотографов Луки и Алессандро Морелли (Luca и Alessandro Morelli).

35-летняя манекенщица позировала обнаженной за ширмой в виде логотипа французского модного дома Chanel. Ее образ дополнили короткая стрижка и несколько украшений того же бренда. На других кадрах знаменитость запечатлена в боди с глубоким декольте с жемчужными бусами, а также в черном платье со шлейфом, оголяющем ее ноги.

Автором съемки стали братья Лука и Алессандро Морелли (Luca и Alessandro Morelli), которые сотрудничали с такими изданиями, как GQ, Interview, Paper и Harper's Bazaar. Стилистом выступил Шарль Варенн (Charles Varenne), а визажистом — русская специалистка Татьяна Макарова.

В феврале новая обложка Vogue с Ириной Шейк разочаровала российских читателей. Ее запечатлели в зеленых декорациях в твидовом костюме итальянского бренда Bottega Veneta, который состоит из жакета и мини-юбки, в босоножках на платформе той же марки и того же цвета, в зеленом парике и с ярким макияжем в тех же зеленых тонах.