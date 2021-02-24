Новая обложка Vogue с Ириной Шейк разочаровала российских читателей

Внешний вид супермодели Ирины Шейк на новой обложке российской версии журнала Vogue разочаровал читателей. Снимок первого разворота появился на странице модного издания в Instagram.

35-летняя манекенщица снялась в зеленых декорациях в зеленом твидовом костюме итальянского бренда Bottega Veneta, который состоит из жакета и мини-юбки, в босоножках на платформе той же марки и того же цвета, в зеленом парике и с ярким макияжем в тех же зеленых тонах.

Известно, что автором обложки выступил фотограф Арсений Джабиев, который неоднократно сотрудничал с такими изданиями, как Vogue, SNC, Elle, Harpers Bazaar и Variety. Стилистом был Патрик Маки (Patrick Mackie), а визажистом — Татьяна Макарова.

Русскоговорящие читатели Vogue раскритиковали образ Шейк в комментариях под постом. «Напоминает рекламные афишы "Сбербанка"», «Наверное, это называется модно, но кроме лица и укладки Ирины я вообще ничего не вижу красивого или приятного глазу», «С точки зрения дизайна некоторые из последних обложек — просто жесть», «Надо умудриться испортить такую красивую женщину, как Шейк», «Ужасная обложка», «Я от Ирины только губы узнала», — высказывались они.

Сообщается, что мартовский номер российского Vogue выйдет с тремя обложками, вдохновленными красным, зеленым и желтым цветами. Отмечается, что кроме Ирины Шейк в съемке приняли участие модели Наталья Водянова и Татьяна Чурбанова. Новый выпуск журнала посвящен индустрии моды.

В феврале Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом. На фото модель без одежды и белья прикрывает оголенные части тела коленями и руками. На ее губы нанесена увлажняющая маска 24k Pure Gold Lip Treatment с добавлением 24-каратного золота.