Неопрятный внешний вид Ирины Шейк привлек внимание фотографов

Российская супермодель Ирина Шейк прошлась по улицам Нью-Йорка в неопрятном наряде и привлекла к себе внимание фотографов. Соответствующий фотографии публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 35-летняя знаменитость запечатлена во время прогулки с дочерью Леей.

Модель одета в черный трикотажный комбинезон бренда Aya Muse с расклешенными брюками и серое пальто марки LAMARQUE стоимостью 433 фунтов стерлингов (44 тысячи рублей). При этом на снимках видно, что штанины Шейк покрыты грязью, а на задней части пальто не разрезана шлица, из-за чего на верхней одежде образовалось отверстие. Образ супермодели дополнили черные ботинки, панама, защитная маска и светло-зеленая сумка.

В ноябре иностранцы раскритиковали Ирину Шейк за откровенный образ. Так, знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в спущенных джинсах и черном прозрачном корсете-боди, под которым не было нижнего белья. Свой наряд Шейк дополнила длинным кожаным плащом и массивными ботинками.