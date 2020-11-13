Иностранцы раскритиковали Ирину Шейк за прозрачный корсет и спущенные джинсы

Российская супермодель Ирина Шейк прошлась по улицам Нью-Йорка в откровенном образе и возмутила иностранных читателей Daily Mail. Фотографии и комментарии появились на сайте издания.

34-летнюю знаменитость заметили в районе Сохо на Манхэттене. Она была одета в спущенные на бедра голубые джинсы свободного кроя марки Chrome Hearts и черный прозрачный корсет-боди, под которым не было нижнего белья. Производитель корсета не уточняется.

Свой наряд Шейк дополнила длинным кожаным плащом, массивными ботинками до колена, солнечными очками и защитной маской.

Ирина Шейк Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

Пользователи портала раскритиковали выбор манекенщицы. «Всегда наряжается как девушка легкого поведения», «Пройдет еще несколько лет, и нас всех будет от нее тошнить», «Зачем пальто, если она его не застегивает?», «Опять Ирина Шейк хочет оказаться в центре внимания. Дешевый способ», «Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон были настоящими супермоделями. А это что?» — негодовали они в комментариях под публикацией.

В октябре Ирина Шейк поделилась откровенной фотографией в нижнем белье и удивила поклонников. На знаменитость демонстрирует свою фигуру в черных трусах и шелковом халате модного дома Versace с золотым орнаментом, а также остроносых туфлях на каблуках. Русскоязычных и англоязычных фанатов восхитили стройные ноги манекенщицы.