Ноги Ирины Шейк на фото в белье восхитили поклонников

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась откровенной фотографией в нижнем белье и удивила поклонников. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети снимке 34-летняя знаменитость демонстрирует свою фигуру в черных трусах и шелковом халате модного дома Versace такого же цвета с золотым орнаментом, а также остроносых туфлях на каблуках с блестящим ремешком. Шейк сидит на диване, ее запечатлели без лица. Пост набрал больше 300 тысяч лайков.

Русскоязычные и англоязычные фанаты высказали восхищение из-за ног манекенщицы в комментариях. «Вы только взгляните на эти ноги!», «За что нам такая красота?», «Боже, какие привлекательные ноги!», «Я легко узнаю эти ноги», «Блин. Со всех сторон красивая», — высказывались они.

Ранее в октябре Ирина Шейк появилась на обложке Vogue Czechoslovakia полностью обнаженной. На фото она позирует без одежды, стоя в каменной вазе в желтой обуви. Оголенные части тела знаменитость прикрывает голубыми тарелками с золотым орнаментом от бренда Versace.