Ирина Шейк появилась на обложке Vogue полностью обнаженной

Российская супермодель Ирина Шейк стала героиней обложки чехословацкой версии модного журнала Vogue. Снимок появился на странице издания в Instagram.

На опубликованном кадре знаменитость позирует полностью обнаженной, стоя в каменной вазе в желтой обуви. Оголенные части тела манекенщица прикрывает голубыми тарелками с золотым орнаментом от модного дома Versace. Волосы Шейк собраны в пучок, из аксессуаров на ней — крупные серьги того же бренда. Ее запечатлели на фоне стены из зеленых растений.

Автором съемки стали братья Лука и Алессандро Морелли (Luca и Alessandro Morelli), которые сотрудничали с такими изданиями, как GQ, Interview, Paper и Harper's Bazaar. Стилист фотосессии — Альба Мелендо (Alba Melendo), визажист — Лука Чианчоло (Luca Cianciolo).

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Отмечается, что в новом номере журнала будет размещен материал о многолетнем сотрудничестве 34-летней Шейк с модным домом Versace. Кроме того, на сайте издания опубликована галерея, где собраны фотографии модели с показов упомянутой марки.

Пользователи оценили внешний вид Шейк в комментариях. «Божество на пьедестале», «Сексуальное фото», «Вау», «Ты просто прекрасна», «Вау, красивая!» — писали они.

Ранее в августе Ирина Шейк появилась на одной из ста обложек итальянского Vogue без макияжа. Ее сфотографировали на фоне белой стены с собранными в пучок волосами. Шейк одета в серое пальто прямого кроя, жилет, белую рубашку и галстук.