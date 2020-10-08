Ирина Шейк снялась в новой откровенной рекламе с семью мужчинами

Российская супермодель Ирина Шейк стала героиней рекламной кампании парфюма французского люксового бренда Jean Paul Gaultier. Ее фотография появилась в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном в сети черно-белом кадре 34-летняя манекенщица запечатлена в черном платье длины макси с глубоким декольте, через которое видно темное нижнее белье, и туфлях на каблуках с острым носом. Кроме того, наряд оформлен высоким разрезом на ноге. Модель засняли на фоне семи мужчин, одетых в классические деловые костюмы. Публикация набрала больше 30 тысяч лайков.

Подписчики бренда оценили внешний вид знаменитости в комментариях под снимком. «Богиня», «Великолепная Ирина», «Самая красивая женщина в мире», «Очень горячо», «Она невероятно выглядит», — высказывались они.

В сентябре Шейк также снялась в откровенной рекламной кампании новой коллекции люксового бренда Nicole Benisti. На одном из снимков знаменитость запечатлена в черном наряде, состоящем из латексной юбки, бюстгальтера, дубленки с меховыми вставками и ботфортов на каблуках. На другом кадре ее сфотографировали в бежевых трусах, топе, похожем на корсет, коричневой дубленке и белых босоножках.