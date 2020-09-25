Ирина Шейк снялась в откровенных нарядах для рекламы люксового бренда

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенной рекламной кампании новой коллекции люксового бренда Nicole Benisti. Соответствующие кадры появились на сайте марки.

Так, на одном из снимков 34-летняя манекенщица запечатлена в полностью черном наряде, состоящем из латексной юбки, бюстгальтера, дубленки с меховыми вставками и ботфортов на каблуках. На другом кадре ее засняли в бежевых трусах, топе, похожем на корсет, коричневой дубленке и белых босоножках. На третьем фото Шейк позирует в черных латексных трусах и частично просвечивающем грудь топе, а также белой куртке с кожаными ремешками.

Фото опубликовано @art8amby

Автором съемки выступил американский фэшн-фотограф Дэвид Ромер (David Roemer), который регулярно сотрудничает с такими изданиями, как Vogue, Esquire, GQ, Elle.

Ранее в сентябре Шейк стала героиней рекламы нижнего белья Рианны. На размещенном в сети кадре знаменитость запечатлена в черном кружевном бюстгальтере и шелковой накидке в тон из новой коллекции марки Savage X Fenty.