Ирина Шейк поделилась снимком в нижнем белье из спальни

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась фотографией в нижнем белье Intimissimi и порадовала подписчиков. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

На размещенном в сети кадре 34-летняя манекенщица снимает свое отражение в зеркале, расположенном в спальной комнате. Она позирует в черном комплекте нижнего белья упомянутой марки, украшенном кружевными деталями. В подписи к публикации, которая набрала почти 550 тысяч лайков, Шейк отметила аккаунт Intimissimi.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Какая же вы идеальная», «У меня такой же комплект. Обожаю Ирину и Intimissimi», «Вы такая неотразимая», «Мне нравится твоя фигура», «Женщина мечты», — высказывались они.

Ранее в сентябре Ирина Шейк снялась обнаженной с рыбой в руках. На черно-белом снимке она позирует спиной к автору съемки Мерту Аласу. Модель запечатлена без одежды, ее волосы распущены, а на голову надета маска для плавания.