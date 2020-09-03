Ирина Шейк прошлась по улицам Нью-Йорка в мини-шортах и была обругана в сети

Российскую супермодель Ирину Шейк сфотографировали в Нью-Йорке в откровенном наряде, в результате чего ее раскритиковали в интернете. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

34-летняя знаменитость прошлась по улицам в мини-шортах, полностью оголяющих ее ноги, и объемной черной толстовке бренда 032c. Ее образ дополнили высокие сапоги на каблуках со змеиным принтом, небольшая сумка с коричневым ремешком и солнцезащитные очки.

Фото опубликовано @celebs_next

Пользователей сети смутил внешний вид супермодели, и они обругали ее в комментариях под опубликованными кадрами. «Такое впечатление, будто она забыла надеть штаны», «Она выглядит глупо и смешно», «Отвратительный наряд», «Обычно она выглядит прекрасно, но этот образ словно специально подобран для привлечения внимания», «Она надела белье, а не шорты», — высказывались они.

Ранее в августе Ирина Шейк прошлась по улицам Нью-Йорка в одежде украинского дизайнера. На размещенном фото она запечатлена во время прогулки с трехлетней дочерью Леей и близким другом. Шейк была одета в платье-комбинацию бежевого цвета украинского бренда TTSWTRS с рисунками в виде дракона и черепа.