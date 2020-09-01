Ирина Шейк прошлась по улицам Нью-Йорка в платье украинского дизайнера

Российская супермодель Ирина Шейк прошлась по улицам Нью-Йорка в наряде украинского дизайнера. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

На размещенном кадре 34-летняя манекенщица запечатлена во время прогулки с трехлетней дочерью Леей и близким другом Вито Шнабелем. Знаменитость вышла на публику в платье-комбинации бежевого цвета украинского бренда TTSWTRS с рисунками в виде дракона и черепа. Стоимость наряда на сайте марки составляет 31 500 рублей с учетом скидки. На ней надеты черные босоножки на плоской подошве, солнцезащитные очки и серебряная подвеска, в руках небольшая сумка в тон,.

Пользователи сети оценили внешний вид супермодели. «Она прекрасна», «У Ирины такое красивое лицо», «Она невероятна с головы до пят, а ее маленькая дочка — красавица», «Без грубых ботинок она выглядит гораздо сексуальнее», — высказывались они в комментариях под фотографиями.

Ранее Ирина Шейк вышла на публику в белой футболке и черном сарафане с разрезом в стиле 90-х. Папарацци сняли знаменитость на улице Нью-Йорка. Свой наряд модель дополнила ботинками Dr Martens за 139 фунтов стерлингов (12 тысяч рублей) и маленькой наплечной сумкой.