Ирина Шейк вышла на публику в сарафане с разрезом в стиле 90-х

Папарацци засняли российскую супермодель Ирину Шейк на улицах Нью-Йорка, одетую в стиле 1990-х годов. Фотографии публикует Daily Mail.

34-летняя манекенщица вышла на прогулку со своей трехлетней дочерью Леей Купер.

Она оделась в белую футболку и черный сарафан длины макси с разрезом, пуговицы которого были расстегнуты до середины бедра. Свой наряд Шейк дополнила ботинками Dr Martens за 139 фунтов стерлингов (12 тысяч рублей) и аксессуарами, также популярными в конце прошлого века: маленькой наплечной сумкой с принтом под змеиную кожу и узкими солнечными очками.

Фото опубликовано @hollywoodstarkids

Поклонники обсудили внешний вид модели в комментариях под материалом. «Прекрасная леди!», «Купер просто идиот», «Потрясающе красивая женщина», — похвалили Шейк юзеры.

Ранее в августе Ирина Шейк поделилась фотографией в откровенном образе и продемонстрировала новый аксессуар. На размещенном в Instagram селфи модель позирует, лежа в черных шортах и топе с глубоким декольте. В руке она держит сумку из новой коллекции люксового бренда Burberry.

В июне прошлого года сообщалось, что Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Отмечается, что пара согласилась оформить равноправную опеку над их двухлетней дочерью Леей де Сейн (Lea De Seine).