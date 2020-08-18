Ирина Шейк снялась в топе с декольте с аксессуаром люксового бренда

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась фотографией в откровенном образе и показала свой новый аксессуар. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

На размещенном селфи 34-летняя модель позирует, лежа на кровати в черных шортах и топе с глубоким декольте. В одной руке она держит сумку люксового бренда Burberry из новой коллекции, а другой рукой снимает себя на смартфон. «Специальная доставка», — подписала Шейк пост, который набрал больше 275 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Самая прекрасная женщина во вселенной», «Великолепна!», «Чертовски горяча!», «Конечно же идеальная», «Королева!» — высказывались они.

В июле Ирина Шейк поделилась фотографией в нижнем белье той же марки. На размещенном фото она запечатлена на улице в комплекте нижнего белья Burberry. Он состоит из черно-белого топа и завышенных трусов с монограммой люксового бренда.