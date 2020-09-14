Ирина Шейк снялась обнаженной с рыбой в руках

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии. Кадр появился на странице фотографа Мерта Аласа (Mert Alas) в Instagram.

На черно-белом снимке 34-летняя знаменитость позирует спиной к автору съемки с меч-рыбой в руках. Модель запечатлена обнаженной, ее волосы распущены, а на голову надета маска для плавания.

Фотограф Алас также сотрудничал с топ-моделью Натальей Водяновой, певцом Лиамом Пейном, манекенщицей Беллой Хадид и актрисой Лили Коллинз.

Подписчики восхитились внешним видом Шейк в комментариях под опубликованным фото. «Просто любовь», «Выглядит прекрасно», «Какая шикарная», «Божественная!», «Ирина — легенда», «Обнаженные фото — это лучшее», — писали фанаты.

Ранее в августе Ирина Шейк снялась для итальянской версии модного журнала Vogue и стала героиней одной из ста обложек. Супермодель запечатлели без макияжа на фоне белой стены с собранными в пучок волосами. На ней — серое пальто прямого кроя, жилет, белая рубашка и галстук.